Narva-Jõesuu saab riigi toel uue koolimaja

"Ida-Virumaa rahvaarv on viimase 30 aastaga drastiliselt langenud. Võrreldes 1990. aastaga on Eesti rahvaarv langenud terves riigis (ca 15% 2022. aastaga võrreldes), kuid just Ida-Virumaa rahvaarvu langus on olnud eriti järsk (ca 40%) ning ulatuslik rahvastiku vähenemine on Ida-Virumaal jätkunud ka viimase 10 aasta jooksul. Ka järgnevateks aastakümneteks prognoosib statistikaamet Ida-Virumaa rahvastiku vähenemise jätkumist," märkis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas Narva-Jõesuu linnapeale Maksim Iljinile saadetud kirjas.