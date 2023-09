Säästunipp: Kohtla-Järve võitleb koolitoidu hinnatõusuga puudujate abil

Juba eelmisel aastal hakkasid omavalitsused pead murdma, kuidas lahendada probleem, kus hüppeline inflatsioon sööb ära riigi antava üheeurose koolilõuna toetuse. Valitsus teatas, et see on koolipidajate probleem ning riik selleks raha juurde ei anna. Mõned omavalitsused Ida-Virumaal hakkasid raha juurde maksma, Kohtla-Järvelgi oli see küsimus arutlusel, kuid kroonilise rahapuuduse tingimustes otsiti ka teisi võimalusi.