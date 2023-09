Jõhvi mees loovutas kelmidele 9000 eurot

Politsei alustas kriminaalmenetlust selle kohta, et 13. septembril helistas Jõhvis elavale mehele väidetav politseiametnik, kes selgitas, et mehe nimel soovitakse laenu võtta. Kelm ühendas mehe väidetava pangatöötajaga, kes palus laadida telefoni AnyDeski programmi, mida mees ka tegi. Pärast seda avastas mees, et tema kontolt on kadunud umbes 9000 eurot.