"Olen kuulnud jutte, et osa Ida-Viru piirkonna liikmeid kavatseb Keskerakonnast lahkuda, kuid ametlikult ühtegi sellist teadet minuni jõudnud ei ole," kinnitas Paasmäe.

Ligemale 30 aastat Keskerakonna liige olnud Paasmäe ütles, et erakonnast lahkujate osas võib rohkem selgust tulla pärast oktoobris toimuvat piirkonna üldkoosolekut. "Eks praegu ole ka need meie liikmed, kes toetasid erakonna esimehe valimisel Tanel Kiike, äraootavad selles osas, millist poliitikat uus juht hakkab tegema ja kuidas hakatakse toetama piirkondi, mida ta on lubanud," sõnas Paasmäe.