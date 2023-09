Piret Hartmanist sai ajutine nõunik

Piret Hartman ütles, et ta on nõuniku ametis ajutiselt vaid paar kuud ülesandega koordineerida ministeeriumi maa- ja ruumiameti loomist. Selle alla on varasema otsuse kohaselt kavas ühendada erinevad ruumilise planeerimisega tegelevad ametkondade üksused. "Ministeeriumil oli lühikeseks ajaks vaja inimest, kes aitaks seda protsessi läbi viia. Mul on seda lihtsam teha, kuna mul on varasemast tihedad sidemed arhitektidega, kelle seisukohtadel on selle ameti loomisel oluline osa," sõnas ta.