Keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro selgitas, et saasteainete tasumäärade iga-aastase tõusu suurus lähtub saasteainete keskkonnamõjust ja ohtlikkusest ning vajadusest vähendada nende jõudmist keskkonda. Eesti 200 ridadesse kuuluva Taro meelest võiks tõus veelgi suurem olla. "Tundub, et eelnõus ettenähtud saastetasude määrade tõus on vähe ambitsioonikas," teatas ta, lisades, et suuremad saastetasud aitavad kaasa üleminekul jätkusuutlikumale majandusmudelile, motiveerivad ettevõtteid kasutama näiteks uuemat tehnoloogiat ja leevendusmeetmeid hea keskkonnaseisundi tagamiseks.