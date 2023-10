Lüganuse hakkab uut abivallavanemat konkursiga otsima

"Nüüd on abivallavanema koht apoliitiline ja ta on viidud vallavalitsuse struktuuris ametniku staatusesse," ütles Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser. See tähendab, et abivallavanemale ei saa volikogu avaldada umbusaldust. "See annab kindlustunnet inimestele, kes sooviksid sellele ametikohale kandideerida," lisas vallavanem.