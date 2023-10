Esmaspäeval avab Jõhvi kesklinnas uksed uus pagariäri

Agdeckil on praegu väike kulinaarkauplus ka Wironia hotelli, kohviku ja pubiga samas hoones aadressil Rakvere põik 5. Uue kondiitriäri jaoks ostis Agdeck ära kõrvalasuva hoone, mille rajas sinna 1995. aastal Voroninite perekond piirkonna esimese nüüdisaegse kiirtoidurestoranina. Hiljem tegutses samas hoones kasiino, kuid viimastel aastatel on see olnud kasutuseta.