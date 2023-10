Kokku pistetakse Ahtmes mulda üle tuhande istiku, millest 300 moodustavad eri liiki puud: tavalised kuused, pihlakad, must aroonia, pärnad jt. Need on Juhani puukooli istikuäridest välja valinud tööde hanke võitnud OÜ Ökopesa haljastajad.