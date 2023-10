Piirilt saadeti taas tagasi hulk moldovlasi

Narva piiripunkti ületab Ukraina sõja tõttu mitu korda rohkem Moldova kodanikke kui varem. Ka tagasi saadetakse neid varasemaga võrreldes kümme korda enam. Paljude eesmärk on saada lihtsalt dokumenti tempel, et nad on Venemaalt välja läinud.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik