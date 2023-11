Jõhvi kontserdimajas alustas tööd uus kohvik

Lušini sõnul on nende Jõhvi ja Narva kohvikus üks ja sama peakokk − Olga Bondarenko − ning seetõttu on ka menüü identne. Jõhvi kohviku avamise puhuks menüüd veidi laiendati.

Maitsev toit ja säravad silmad

"Kontserdimaja on suur, ent asukoht ei ole eriti kasumlik. Ürituste teenindamine on küll tulus, aga seda ei saa loota, et inimesed hakkavad siin iga päev söömas käima. Meie linn on väike ja konkurentsi siin jagub − siinsamas kõrval on Pargi keskus," rääkis ta.