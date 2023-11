Kaja Kallas: Jõhvi-Narva maantee ohutus pole praegu aktuaalne

Kallas vastas, et praegu on valitsusel palju suuremad mured tegelikult Tallinna-Pärnu maanteega, kuna seal on liiklustihedus suur. "Tallinna-Narva maanteel see liiklustihedus ei ole selline. Kui te ütlete, et kunagi on olnud õnnetused, siis tõepoolest, võib-olla kunagi oli seal rohkem ka seda liikumist, aga praegu on see kõige suurem murelaps tegelikult Tallinna-Pärnu maantee, et seda turvalisemaks ehitada. Paraku jah, kõike ei jõua," lausus Kallas, lisades, et praegu jõhvi-Narva teelõiku ümber ehitada plaanis pole.