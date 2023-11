VIDEO ⟩ Teisipäeval Jõhvis rongi all hukkunud mees oli päeval kadunuks jäänud Vjatšeslav

"Hukkunud mehe riietus ja teised tunnused annavad aluse arvata, et suure tõenäosusega oli rongi ette sattunud otsitav 70-aastane Vjatšeslav. Mehe vigastused olid niivõrd rasked, et ta hukkus sündmuskohal," ütles politsei pressiesindaja kolmapäea hommikul.

Sündmuskohal viibinud politseiuurija Rasmus Sarap ütles Põhjarannikule, et hukkunu on vanem meesterahvas ning esialgsetel andmetel ta istus enne õnnetust raudteel ning rong ei jõudnud pidurdada, et otsasõitu vältida.