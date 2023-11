Minister: Ida-Viru õpetajatel on aega eesti keel ära õppida, eesmärk pole kedagi vallandada

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et praegu Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele makstav lisatasu on piisav selleks, et leida siia nõuetele vastavad pedagoogid ka pärast üleminekut eestikeelsele õppele järgmisest õppeaastast. Samas kinnitas ta, et keelenõuetele mittevastavatel õpetajatel on võimalus oma keeleoskus vajalikule tasemele viia.