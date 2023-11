Lüganuse vald ei luba põllule päikeseparki ehitada

Lüganuse valla üldplaneering (endise Maidla valla üldplaneering) sätestab seniste põllumajandusmaade haritava maa säilitamise põllumajandusliku tootmise otstarbel. Need on üldplaneeringus määratletud väärtuslikud põllumaad, mille sihtotstarve on maatulundusmaa.