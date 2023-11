VIDEO ⟩ Eesti ühe parema keskmaajooksja valimine Kohtla-Järve abilinnapeaks tekitas poleemikat

Neljapäeval Kohtla-Järve linnapeaks valitud sotsiaaldemokraat Henri Kaselo ütles, et praegu Jõhvi Kesklinna põhkoolis kehalise kasvatuse õpetajana töötav Deniss Šalkauskas on mees, kes on väga hästi tõestanud end kergejõustikus. "Ta on pärit õpetajate perekonnast, tema naine on õpetaja ja ämm on õpetaja. Ta on kursis nende oludega, mis meie koolides on ja mis probleemid on," ütles Kaselo lisades, et Šalkauskase unistuseks on teha Kohtla-Järvest Eesti spordipealinn.