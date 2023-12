VIDEO ⟩ Jõhvi kesklinnas käib mälestusterohke endise kultuurimaja lammutamine

1950. aastal neoklassitsistlikus stiilis Eesti tuntud arhitekti Arnold Matteusi projekti järgi ehitatud sammastega hoone põles kaks aastat tagasi kahel korral ja pärast seda on see hoone olnud Jõhvi kesklinna tondilossiks.

Põles järjest kaks korda

Jõhvi abivallavanema Ilmar Auna sõnul on vallavalitsus teinud kinnistu omanikule osaühingule Uemõh mitu ettekirjutust. "Hea, et nüüd lõpuks on hoone lammutamine käsile võetud ja need varemed kaovad linnapildist," ütles Aun lisades, et vallavalitsus on andnud lammutamiseks ja jäätmete äraveoks aega pool aastat.