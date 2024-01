Erik Gamzejevi arvamuslugu valiti Eesti ajakirjanduse nelja parema hulka

Žürii valis neli paremat tööd 47 arvamusartikli seast, mis ilmusid mullu erinevates väljaannetes üle Eesti. Nende seas on mullu 9. märtsil ilmunud riigikogu valimiste tulemusi Ida-Virumaal analüüsinud Erik Gamzejevi arvamuslugu "Kas Stalnuhhini ja Petersoni valijaid on põhjust ka tänada?" .

Ta kirjutas, et samas ei ole ka päris õige nimetada kõiki Stalnuhhinile ja Petersonile hääle andnuid putinistideks. Sellise valiku põhjusi on rohkem ja need on kuhjunud aastate jooksul. Ka Keskerakonna varasem suur edu Ida-Virumaal tugines suuresti vastandumisele Eesti riigivõimule.