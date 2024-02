"Tunnet, et keegi üleminekule vastu töötaks, õnneks ei ole"

"Käisime kohtumisel läbi kõik väljakutsed. 1. septembril lähevad eestikeelsele õppele üle esimesed ja neljandad klassid, aga samal kuupäeval hakkavad koos kvalifikatsiooninõuetega kehtima kõikide õpetajate keelenõuded. See tähendab, et need õpetajad, kes jätkavad õpetamist vene keeles, peavad nüüd tõestama oma keeleoskust B2-tasemel. Kui nad seda ei oma, siis nad koolis jätkata ei saa," selgitas Kristina Kallas.