Narvalased nädalavahetusel Venemaale Putinit ümber valima ei kippunud

Seda, et ka teisel pool piirijõge oli kõik peaaegu tavapärane, rääkisid äsja Venemaalt naasnud inimesed. Näiteks üks piiripunkti uksest väljunud ja koju Sillamäele suundunud daam kinnitas, et ei täheldanud Ivangorodis midagi ebatavalist. "Olen Eestis elanud juba nelikümmend aastat," rõhutas ta, et teda Venemaa poliitilised asjad ei huvita.