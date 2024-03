2027/2028. õppeaastast plaanitakse sulgeda Kiviõli vene kool ning kõik õpilased tuua üle sellesse hoonesse, kus on praegu Kiviõli 1. keskkool. Kohapeal leitakse, et kõik õpilased siia ära ei mahu, kuid riik ei plaani ka juurdeehitust. Ainus investeering, mida riik siia kindlalt lubab, on elektripistikute arvu suurendamine.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik