Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo tuletas meelde, et Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonnast saadeti Siberisse 1300 inimest. "Mõelda vaid, see oli alles aastal 1949, ajal mil Kohtla-Järe linn oli suur ehitustanner, kus Saksa sõjavangid ehitasid neid maju, mis on praegu siinsamas kesklinnas," sõnas Kaselo.