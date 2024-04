Aasta kooli tiitlile rebimine läks lahti

Haridus- ja noorteameti aasta kooli projektijuhi Merili Kärneri sõnul on tänavu konkursi fookuses huvitavate koostöövormide rakendamine ning formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine.

"Sel aastal tunnustatakse just neid koole, kes on väärtustanud koostöist tegutsemist ning leidnud võimalusi seostada õpet vabatahtliku tegevusega eri keskkondades väljaspool kooli. Juba seitsmendat korda aset leidev konkurss pakub kooliperedele võimalust loovas ja lõbusas võtmes oma koolikeskkonda ja õppekorraldust kajastada," lisas Kärner.

Žürii liige, muusik ja Setumaa hariduselu edendaja Lenna Kuurmaa ütles, et tänavuse konkursi fookus kõnetab teda eriti, kuna õppida saab mitte ainult koolis, vaid kõikjal meie ümber. "Mind väga inspireerivad teotahtelised ja energilised inimesed, kes just väikestes piirkondades on nii kogukonna kui koolide veduriteks."