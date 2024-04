Volikogu vabastas Deniss Šalkauskase abilinnapea ametist

Mullu 28. novembril ametisse asunud üks Eesti paremaid keskmaajooksjaid Deniss Šalkauskas põhjendas tagasiastumist sellega, et tal jäi linnavalitsuses töötades liiga vähe aega jooksutreeninguteks. "Kui tulen hommikul tööle, siis ma ei tea, mis kell lõpetan, kas kell viis või kell üheksa. Samamoodi tuleb ka peaaegu igal laupäeval ja pühapäeval üritustel käia. Arvad, et see kestab tund või kaks, aga inimesed tulevad rääkima ning lõpuks on neli tundi läinud," rääkis ta Põhjarannikule antud intervjuus.