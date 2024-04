VIDEO ja PILDIGALERII Sajad vägilase jooksul osalejad tõusid mitu korda Kiviõli mäe otsa ja müttasid mudas

Ühena vähestest idavirulastest, kes pikema raja läbis, oli Ida-Viru Ettevõtluskeskuse noorte ettevõtlikkuse konsultant Iti-Jantra Metsamaa, kes on varem töötanud Kiviõli seikluskeskuses instruktorina. "Käisime kolm korda mäe tipus. Selline rada on ikka lihaste surm," tunnistas ta, kuid lisas, et finišis on megatunne eneseületuse tõttu ja sellepärast tasubki sellise alaga tegeleda.