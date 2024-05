VIDEO Päästeamet: Uikala prügila põlengust tingitud suurem õhusaaste oht on möödas

Samas teatas päästeamet, et tuulesuund võib muutuda ja õhusaaste oht suureneda. "Palume päeva jooksul piirkonna elanikel jälgida ametlikke infokanaleid. Anname kohe teada olukorra muutumisest," teatas päästeamet.

Ida-Virumaal Toila vallas Kukruse külas Uikala prügilas kolmapäeva õhtul alanud põlengu kustutustööd jätkuvad ka neljapäeval, samas on elanikkonnale suurem oht möödas.

Kolmapäeva õhtul Uikala prügilas puhkenud suure põlengu tõttu oli suitsu sisse mattunud Kohtla-Järve Kukruse linnaosa, kus on tunda tugevat kirbet suitsulõhna.

Kell 23.47 saadeti Kohtla-Järve Kukruse ja Järve linnaosade piirkonnas elavatel inimestele SMSi teel seoses põlenguga eesti- ja venekeelne ohuteavitussõnum. "On õhusaaste oht. Hoidke aknad kinni, sulgege ventilatsioon, vältige õues liikumist. Lisainfo telefonil 1247."

Kell 21.15 andis päästetööde juht teada, et sündmuse liik on tõstetud kõrgeimale tasemele. Prügimäe põleng ohustab kõrval olevat hoonet, mis on osaliselt süttinud ning tuli võib levida metsa.