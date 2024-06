Lisatud Jõhvi vallavanema Maris Toomeli kommentaar Maakonna teenetemärgi pälvisid Mati Lilliallik ja Eve East

Miks hääletasite Eve Eastile teenetemärgi andmise vastu?

Jõhvi vallavanem Maris Toomel ja Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ei pooldanud Eve Eastile maakonna teenetemärgi andmist; poolt olid Narva linnapea Jaan Toots, Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ja Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel:

Foto: Postimees

"Küsimus ei ole persoonis, vaid põhimõttes: me ei saa omavalitsusliidu jagatavat tunnustust anda tegevale omavalitsusliidu juhile. Mõistetav oleks see siis, kui Eve East ei töötaks enam omavalitsusliidu juhina. Praegu ei olnud see valik kõige õigem. Maakonna teenetemärk kaotab väärtust, kui me autasusid niimoodi jagame. Käisin juhatuses välja mõtte, et võiksime statuudi üle vaadata: võib-olla see ongi ajale jalgu jäänud ja teenetemärki ei pea andma kaks korda aastas."