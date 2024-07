Jõhvi ja Toila liitumisleping jätab uduseks, kas tuleb linn või vald

Toila volikogu kiitis läinud nädalal heaks Jõhvi ja Toila ühinemislepingu avalikustamise ning neljapäevast on see ka avalik. Dokument on siiski üsna üldsõnaline ja mingeid väga konkreetseid kokkuleppeid sealt välja lugeda pole. Kõige konkreetsem on lubadus maksta ametnikele, kes ühinemise järel koondatakse, hüvitist. Kellel staaži alla kaheksa aasta, saab kolm kuupalka, kellel rohkem, saab kuus.