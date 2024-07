Kohtla-Järve kärbib kulutusi rohkem kui miljoni euro võrra

Kohtla-Järve finantsjuht Aivar Kamal selgitas lisaeelarve seletuskirjas, et linna maksumaksjate arv on vähenenud aasta algusest 358 inimese võrra. Kui eelmise aasta lõpus oli 13 082 maksumaksjat, siis aprilli lõpuks oli jäänud 12 724 maksumaksjat. "Maksumaksjate arvu vähenemine on põhjustatud koondamistest ettevõtetes," märkis ta, lisades, et tulumaksu laekumise puudujääk nelja kuu kavandatust ulatus aprillikuu lõpuks üle 300 000 euro.