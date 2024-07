Deniss Larchenkost sai Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja

"Selle ametikoha täitmiseks korraldati konkurss, kuhu minagi oma CV saatsin. Minu teada osales sel konkursil kümmekond inimest, sealhulgas Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse endised töötajad. Konkursi raames tuli täita mitu ülesannet, mis nõudsid mitmekümne dokumendiga tutvumist. Tutvuda tuli nii linna kui ka linnaosa eelarvega, seejärel toimus vestlus. Konkurss oli üsna kõva ja mul on hea meel, et mul see edukalt läbida õnnestus," rääkis Larchenko 2. juulil Rus.err-ile.