Kelmid tegid taas kaks narvalannat rahast tühjaks

Teine narvalanna teatas, et talle helistasid väidetavalt haiglatöötajad ja ütlesid, et tema tütar on sattunud liiklusõnnetusse ja nüüd on vaja ravi jaoks raha. Kelmid veensid naist sularaha välja võtma ja neile üle andma, mida naine ka tegi. Kelmusega tekitatud kahju on 950 eurot.