OTSEÜLEKANNE Narva volikogu tagandas Jaan Tootsi linnapea ametist, täna õhtul võib Katri Raik saada taas linnapeaks

Kui 16 häält on püsivad, võib Narva uueks linnapeaks saada taas Katri Raik, kes on novembri lõpus sõlmitud koalitsioonileppe kohaselt valimisliidu Respekt ja Stalnuhhini valimisliidu Narva 2.0 linnapeakandidaat. Linnapea valimine on tänase volikogu istungi viimane, kuues, päevakorra punkt.