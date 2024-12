Narva keskerakondlased tüürivad volikogu juhiks Katri Raigi endist võitluskaaslast

Neljapäevase istungi alguses teatasid Žavoronkov ja veel kaks saadikut, Anna Kovalenko ja Andrei Jakovlev, et nad on lahkunud Katri Raigi fraktsioonist Respekt. See tähendab, et valimistel oma nimekirjaga 31kohalises volikogus 15 kohta saanud Raigi praegusesse fraktsiooni on alles jäänud vaid kuus liiget.