Mati Lukas: mõne aasta pärast tullakse Ida-Virumaa kutsehariduskeskusesse õppima ka mujalt Eestist

Mati Lukas usub, et Ida-Virumaa on hea paik ning kui siinne kutsehariduskeskus muutub nüüdisaegsemaks, tulevad siia kohalike noorte kõrval õppima ka noored mujalt Eestist ja välismaaltki.

Oma elus mitmeid koole loonud ja juhtinud Mati Lukas ütleb, et oleks võinud eelmisel suvel rahulikult jätkata pensionipõlves golfi mängimist, aga ometigi ütles ta "jah", kui haridus- ja teadusministeeriumi juhid teda Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktoriks kutsusid. Selle kooli olukord oli just saanud ministeeriumi järelevalve käigus hävitava hinnangu ja senisele juhtkonnale öeldi töökohad üles. Lukas ütleb, et püüab paari aastaga suunata Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse "õigele joonele", aga edasi peavad tulema tegutsema nooremad.