Jõhvis on Toilaga ühinemise suhtes skeptikuid, nende rahustamiseks tellitakse analüüs

Jõhvi vallavalitsus pöördus kolme potentsiaalse pakkuja poole sooviga selgitada välja parim hind sõltumatu analüüsi koostamiseks kahe valla ühinemisel. Tegu oli väikehankega, mida saab läbi viia lihtsustatud korras ning mille piirmääraks on 15 000 eurot. Pakkumise tegid kaks ettevõtet. AS Civitta Estonia küsis hinnaks käibemaksuta 22 950 eurot ning OÜ Cumulus Consulting esitas pakkumuse maksumusega 17 500 eurot. Kuna kumbki pakkumus ei mahtunud piirmäära sisse, otsustas vallavalitsus hanke lõpetada ning välja kuulutada uue hanke, kus piirmäär on 17 000 eurot.