Uusküla spaahotelli ehitus läheb lahti, kompleks valmib kahe aasta pärast

"Peipsi järve põhjakaldale ehitatakse esimene omalaadne loodusspaahotell, mis eristub oma looduskeskse asukoha, loodust väärtustava arhitektuuri ja loodust kaasava teenuslahendusega. Loodusspaahotell on kavandatud viisil, et see vastaks LEED keskkonnasertifikaadi kuldtaseme kvaliteedinõuetele (rahvusvaheliselt enim kasutatud kinnitus, et hoone on keskkonnasäästlik − E.K.), mis annab rajatavale loodusspaahotellile kõrge rahvusvahelise keskkonnaalase tunnustuse," sõnas kompleksi arendava OÜ Loodusspaahotell juhatuse liige ja kontseptsiooni juht Jako Kapp.