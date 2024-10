Valitsuse Ida-Viru esindajal sai töö otsa

Purga teisel tööpäeval aasta tagasi ütles toonane peaminister Kaja Kallas talle, et tema peamine ülesanne on õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) ettevõtlusmeetmete realiseerimine nõnda, et sellest Ida-Virumaale kasu oleks. ""Ära muuga tegele," ütles ta mulle ja sellest saigi mu põhitöö," lausus Purga.