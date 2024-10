Petturid hoiatasid petturite eest

Politsei sai oktoobris teate, et kahele Kohtla-Järve elanikule helistas kelm, kes tutvustas end Telia töötajana ning väitis, et kliendi telefonileping hakkab lõppema. Lepingu pikendamiseks küsiti isikukoodi. Peagi helistas kannatanutele järgmine kelm, kes tutvustas end pangatöötajana ja ütles, et uut lepingut püüab vormistada pettur, kes tahab kannatanu nimel laenusid võtta. Konto kaitsmiseks jagasid mõlemad kannatanud pahaaimamatult kelmidele oma Smart-ID PIN-koode, mille tagajärjel võeti ühe kontolt 850 eurot ja teise nimel vormistati laenusid ligikaudu 13 800 euro eest.