Kohtla-Järvele kavandatakse uut remonditsehhi

OÜ NB Service on olemasolevate ettevõtete OÜ Nescotech ja OÜ Belterra baasil asutatud uus firma, mille põhitegevuseks on masinate ja seadmete remont. Ettevõtte ühe omaniku Aleksandr Katajevi sõnul on kavandatava tootmishoone üldpindala tuhat ruutmeetrit.