Ida-Virumaa on suurima suhtelise vaesusega maakond Eestis

Eestis keskmiselt elas mullu suhtelises vaesuses 20,2 protsenti elanikest. Kui Eestis tervikuna vähenes see näitaja 2,3 protsendipunkti võrra, siis Ida-Virumaal tõusis see 3,5 protsendipunkti võrra. Eesti kõige vaesemateks piirkondadeks on tõusnud kogu Virumaa, sest ka Lääne-Virumaal on see näitaja kõrge − 29,2 protsenti −, ning Kagu-Eesti ja Saaremaa.