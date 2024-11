Narvas trahvi saanud peruulane läks riigi vastu kohtusse

Juan sellega nõus ei olnud ning pöördus kohtusse. Kaebuses palus ta tühistada määratud trahvi või kergendada määratud karistust. Peruulane rääkis, et isiklikel põhjustel ei jõudnud ta õigeks ajaks Berliinist Eesti piiripunkti, et Schengeni tsoonist lahkuda. Tal ei olnud piisavalt raha, et lennupiletit osta, ning Eestis piirile jõudes oli piiripunkt suletud. Ta palus kohtul karistus tühistada või seda leevendada.