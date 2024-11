NÄDALA KUJU Mihhail Stalnuhhin

Stalnuhhinile ei lähe oluliselt korda see, mida arvatakse temast mujal Eestis. Talle on oluline, et Narvas püsiksid aktiivsetena tema toetajad, kellest paljud pole enam küll esimeses nooruses, kuid on see-eest usinad valimas käijad. Poliitikas vana kalana teab ta, milliste nõksudega oma toetajaid õigel ajal aktiveerida.