MARK GERASSIMENKO Vaesuse vähendamiseks on vaja abistada kõige haavatavamaid

Sellises olukorras võib tekkida kiusatus nõuda lausalist universaalsete toetuste ja hüvitiste tõstmist, kuid kõige mõistlikum viis vaesuse vähendamiseks on suunata abi sihitult just neile, kes seda enim vajavad. Ning siis, kui riik mõnes valdkonnas tegevusega viivitab, võivad ka kohalikud omavalitsused oma võimekuse piires kõige vaesematele leibkondadele appi tulla.

Märgatav on asjaolu, et kuna eelmise aasta seisuga võrdus miinimumpalk ainult 725 euroga kuus, elas üksi elav miinimumpalga saaja eelmisel aastal vaesuses. Seetõttu on miinimumpalga tõstmine lähiaastatel Euroopa Liidu palgadirektiivis soovitatud 50 protsendini keskmisest palgast väga oluline eesmärk − see aitab tagada, et ükski täiskohaga tööl käiv inimene, kel pole ülalpeetavaid, ei peaks enam vaesuses virelema. Kuna valitsus, ametiühingud ja tööandjad on sellekohasele hea tahte kokkuleppele juba poolteist aastat tagasi alla kirjutanud, tuleks kõigil sotsiaalpartneritel oma sõnast ka kinni pidada.