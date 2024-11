Telefonipetturid on Eestis tegutsenud ju palju aastaid. Kuidas on need kelmused ajas muutunud?

Aktiivseid petukõnesid on meil tehtud ja õngitsuskirju saadetud vähemalt 2017. aastast või isegi varasemast ajast saati. Praegu on see kõik lihtsalt saavutanud väga intensiivse taseme. Üks põhjus on selles, et nende kurjategijate tegevus on muutunud väga organiseerituks ja kuritegeliku maailma mõistes professionaalseks, just need viimased asjaolud iseloomustavad nende kelmuste muutust ajas.