JUHTKIRI Poliitiline sundabielu Narvas

Kinnitused, et ilmselged erimeelsused Eesti poliitikas ja suhtumises Ukraina sõtta ei takista nende koostööd kohalikul tasandil, ei ole kuigi tõsiselt võetavad. Seda enam, et Stalnuhhini leeris on ka näiteks saadikud Vadim Orlov ja Aleksei Mägi, kes on vastandunud kultuuriministeeriumile Narva muuseumi juhtimise osas just väärtushinnangute tõttu. Neid vastuolusid on hulgaliselt ja oleks ekslik arvata, et need pinnale ei kerki, eriti kui arvestada, et vastandumine Eesti valitsusele on Narvas ikka aidanud valimisteks oma valijaid mobiliseerida.