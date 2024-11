MARJA-LIISA VEISER Töötukassa peaks tooma oma peakontori Ida-Virumaale

Eesti regionaalpoliitika on aastakümneid olnud pealinnakeskne, mistõttu paljud Eesti maakonnad, sealhulgas Ida-Virumaa, on jäänud majanduslikult madalseisu. Selle asemel, et mõelda läbi, kuidas suurendada riigi kohalolu Ida-Virumaal, et aidata maakonda ja maakonna tõmbekeskusi majanduslikult ja sotsiaalselt ning tugevdada julgeolekupoliitilises võtmes, on valitsus asunud maakonnast hoopis selg ees taanduma.