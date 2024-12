Kohtla-Järve kavatseb hakata rahastama Pannjärve suusakeskust

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo ütles, et kui Alutaguse valla eelarvest tuleb sellele spordikeskusele 200 000 eurot aastas ja Jõhvilt 35 000 eurot, siis Kohtla-Järvelt küsitakse 25 000 eurot. "Eks meil on ka selliseid sportimispaiku, mida kasutavad Jõhvi ja teiste omavalitsuste inimesed, aga on selge, et Pannjärvet külastab väga palju Ahtme inimesi, kes moodustavad kõigist külastajatest 36 protsenti," selgitas ta.