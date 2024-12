Kaitseminister kinnitas, et Aidu tuulikud ei sega enam kaitseväe radareid

Arupärimise teinud Ida-Virumaalt valitud Arvo Aller (EKRE) viitas eelmisel nädalal riigikogus sõjaväeluure juhile kolonel Ants Kiviseljale, kes on öelnud, et tuuleparkide mõju üldiselt on kaitseväe jaoks negatiivne, kuna need segavad raadioluuret ja raskendavad ka vastase territooriumilt signaalide vastuvõtmist ja positsioneerimist ning kokkuvõttes lühendavad eelhoiatusaega.