Volikogu andis Narva valitsemise naiste kätesse

Olukorra haprust kinnitas ka see, et esimesel katsel, 30. novembril läks Jaan Tootsi tagandamine lörri, sest puudu jäi üks hääl. Detsembri keskel jõudis Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees ja riigikogu liige Aleksei Jevgrafov enesekindlalt teatada, et Keskerakonna eestvedamisel on Narvas moodustumas uus võimuliit, kel on volikogus vajalik enamus olemas, ent laupäevane istung näitas, et see ei olnud nii.