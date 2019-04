VIDEO: Jõhvi volikogu liige kutsub avalikult üles ära ostma riigikogu liiget

Kuigi vaid veidi enam kui üheksa kuud vallavanema ametis olnud Repinski vahepausita riigikogu liikme palgale asus, pidasid Keskerakonna ja valimisliidu Jõhvi - meie kodu 13 koalitsioonisaadikut vajalikuks määrata talle nelja ametipalga suurune ehk 14 400 eurone lahkumishüvitis.

Nii suure hüvitise maksmist kaitses keskerakondlane ja vallale kuuluva Jõhvi hooldekodu tegevjuht Arthur Seppern, kes leidis, et 976 häälega riigiikogusse valitud Repinskile sellise lahkumiskingituse tegemine tuleb tulevikus vallale kasuks. "Kui me tahame tulevikus ikkagi loota, et me sealt [riigikogust] mingeid rahasid siia saame, siis ma arvan, et on mõistlik talle see kompensatsioon maksta. Sellepärast, et sealt on võib-olla Martinilt palju rohkem raha tulemas siia valda. Juristid peavad vaatama, kas see on seaduslik või mitte," sõnas Seppern volikogu istungil.

Repinskile nelja kuu palga suuruse lahkumishüvitise maksmise ettepaneku teinud Velli Naber hoidus Põhjarannikule selgitamast, millega on nii suur hüvitis põhjendatud: "Koalitsioon otsustas, mina kandsin ainult ette," sõnas ta märkides, et keegi peab ju eesti keeles rääkima. Ta lisas samas, et miks mitte maksta, kui vallal raha on ja lahkumishüvitisi on varem makstud.

13 poolthäälega määraski volikogu Martin Repinskile nelja kuupalga suuruse hüvitise.

Opositsioonileeris tekitas sellise ootamatu ja eelarvevälise kulutuse tegemine tugevat pahameelt. "See ei ole midagi muud kui altkäemaksu maksmine - avalikult," sõnas opositsiooni kuuluv Kaia Kaldvee.